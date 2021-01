Paweł Adamowicz. Gdańsk oddał hołd prezydentowi miasta. "Słowo zabiło mojego męża"

- Gdańsk 2 lata temu stracił prezydenta, wielu z was sąsiada, szefa. Nasze córki stracił najwspanialszego na świecie ojca. Jestem żoną, której 2 lata temu wzięto miłość życia. Jestem kobietą, która ta strata dała siłę i determinację – aby to zło przekuć w dobro. Dla Gdańska i dla Polski - mówiła Magdalena Adamowicz. Żona prezydenta Gdańska dodała, że "zła raz wyrządzonego nie można cofnąć".

Podczas uroczystości głos zabrał także brat zabitego prezydenta miasta. - Podtrzymuję to, co powiedziałem rok temu: nadzieja na dobro, na solidarność, na ciepło w naszym kraju i naszych rodzinach zwycięży. W USA nadzieja zwyciężyła dlatego, że chcieli tego ludzie i tak też stanie się w naszym kraju - mówił Piotr Adamowicz.

- Stojąc tu, gdzie 2 lata temu Paweł Adamowicz wypowiedział swoje ostatnie słowa, to one brzmią jeszcze bardziej. Solidarność, wolność, praworządność, demokracja, prawa człowieka, tolerancja, uśmiech i życzliwość. Miłość do Polski i miłość to Gdańska. To były twoje dewizy Panie Prezydencie Pawle - dodała.