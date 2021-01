Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gotowa na finał w nowym terminie

WOŚP i zmiana daty 29. Finału

Pierwotnie, jak co roku, finał planowany był na drugą niedzielę miesiąca, czyli 10 stycznia. W połowie grudnia fundacja poinformowała o nowej dacie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 31 stycznia 2021 roku.

W niedzielę 10 stycznia w mediach społecznościowych WOŚP wyemituje specjalny odcinek programu "Domowej Orkiestry", którego gospodarzem jest szef WOŚP Jerzy Owsiak . W niedzielnym odcinku podsumowane zostaną przygotowania do wielkiego finału.

Licytacje dla WOŚP. Na licytacjach m.in. ferrari czy grafika Jurka Owsiaka

W niedzielę 10 stycznia rozpoczęła się licytacja stu złotych serduszek i stu złotych kart. Potrwa ona do finału, czyli 31 stycznia, kiedy rozstrzygnie się, do kogo trafią przedmioty.

Rekordową kwotą, jako zapłacono w poprzednich latach w tej licytacji było 1,2 mln zł. - Nazywamy to licytacją Najhojniejszych Darczyńców - informuje Jurek Owsiak.

Do wylicytowania na aukcjach WOŚP będą również przedmioty i aktywności wystawione przez aktorów, sportowców i artystów, które potrwają do końca lutego. Do wylicytowania m.in.: