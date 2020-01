Finał WOŚP 2020. Wolontariusze z całego kraju podzielili się z nami swoimi zdjęciami

28. Finał WOŚP 2020. Wolontariusze w całym kraju zbierali na sprzęt ratujący życie najmłodszych pacjentów. Na ulice polskich miast oraz poza granicami naszego kraju wyszło blisko 120 tys. wolontariuszy. Wśród nich byli czytelnicy WP, którzy podzielili się z nami swoimi zdjęciami.

Jednym z pierwszych wolontariuszy, który napisał do redakcji Dziejesie, był Marcin. Ze zdjęcia wnioskujemy, że humor podczas 28. Finału WOŚP dopisywał, a pogoda nie była mu straszna. Do zdjęcia dołączony był podpis - Do końca świata i jeden dzień dłużej! Dziś gram z WOŚP na warszawskiej Woli :) Siema!. Tuż przed 20 przesłał nam kolejne zdjęcie. Tym razem szczęśliwy trzymał swoje rozliczenie.