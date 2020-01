Finał WOŚP 2020. Transmisja w TV i online. Gdzie i o której oglądać 28. Finał WOŚP?

W niedzielę 12 stycznia odbędzie się 28. Finał WOŚP. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie TVN i nie tylko. Sprawdzamy, jak wygląda plan transmisji Finału WOŚP 2020.

Finał WOŚP 2020 na antenie TVN

Przypominamy, że o godzinie 20 będzie można obejrzeć Światełko do Nieba, czyli tradycyjny pokaz świateł. Do niedawna był to pokaz fajerwerków. Od 2019 roku WOŚP stawia na pokazy laserowe.