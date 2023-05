FH-70 w akcji. Broń z Włoch i Estonii dziesiątkuje pozycje Rosjan

Ukraina pochwaliła się, jak sprawdza się w akcji broń dostarczona przez Włochy i Estonię. Na Twitterze udostępniono nagranie, które pokazuje jak haubica FH-70 radzi sobie na froncie, z łatwością dziesiątkując pozycje Rosjan. Wiosną 2022 Włochy przekazały tę broń ukraińskim siłom, z kolei w tym roku na taki sam krok zdecydowała się Estonia. Jak widać na udostępnionym nagraniu, FH-70 sprawdza się doskonale w rękach ukraińskich żołnierzy. Ta armatohaubica została zaprojektowana w latach 70. XX w. jako efekt współpracy Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Włoch. Mimo upływu czasu nadal jest wykorzystywana przez siły zbrojne wielu państw. W Ukrainie chwalona jest za możliwość przemieszczania bez konieczności holowania, co ułatwia jej przemieszczanie lub ukrycie przed wrogiem. Umożliwia to silnik o pojemności 1,7 litra dostarczony przez Volkswagena, który służy jako dodatkowy napęd dla FH-70. Pozwala on na samodzielne przemieszczanie się haubicy na niewielkie odległości. Haubica strzela pociskami kal. 155 mm na odległość niemal 25 km, ale w przypadku pocisków z gazogeneratorem dystans ten może się zwiększyć do około 31 km. Ponadto FH-70 może współpracować z amunicją precyzyjną, czyli taką, która posiada zdolność do korekcji toru lotu.