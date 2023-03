FGM-148 Javelin znów w akcji. Precyzyjne uderzenie w Rosjan

Javeliny wróciły na front. Po tym jak na początku wojny Ukraińcy nękali Rosjan amerykańskimi ręcznymi wyrzutniami rakiet, wiosną zeszłego roku skończyła się do nich amunicja. Z tego powodu nie było pewności, kiedy i czy na pewno wyrzutnie z USA powrócą na front. Ostatnie nagranie z regionu walk pod Bachmutem potwierdza, że niezawodne systemy wróciły do służby. Na nagraniu widać obrońcę Kijowa, który strzela z Javelina do wrogiego celu oddalonego niecałe 5 km. W pewnym momencie widać błysk, a potem wybuch, co oznacza, że misja została wykonana pomyślnie. Celem ataku był wóz bojowy BMP-2 okupantów. Wystarczyło jedno precyzyjne uderzenie, by rosyjski sprzęt eksplodował.