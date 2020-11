Ferie zimowe 2021. Posłanka KO interweniuje u prezydenta. "Jak trzeba, to nawet z Kaczyńskim będę rozmawiać"

- Liczę na wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy, bo jak wszyscy wiemy, jest on miłośnikiem sportów zimowych i mam nadzieję, że dzięki temu, że on uwielbia narciarstwo, to zrozumie, jak wiele osób jest zaangażowanych w przygotowanie sezonu turystycznego. To nie jest tylko sześć czy osiem tygodni zimy. Ci ludzie przygotowują się cały rok do tego, żeby ugościć turystów z całej Polski i wielu krajów Europy - mówiła Marczułajtis-Walczak.