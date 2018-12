Zastąpiła Rafała Trzaskowskiego w Sejmie. Ma majątek warty prawie 4 mln

Posłanka Platformy Obywatelskiej Jagna Marczułajtis – Walczak, która w Sejmie zastąpiła Rafała Trzaskowskiego opublikowała swoje oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że łącznie z oszczędnościami posiada majątek warty 3,8 mln zł.

Jagna Marczułajtis – Walczak, to była snowboardzistka, trzykrotna uczestniczka Igrzyska Olimpijskich. W przeszłości zasiadała już w Sejmie VII kadencji.

Od 21 listopada na Wiejskiej jest ponownie. A to dlatego, że objęła mandat po Rafale Trzaskowskim, który w I turze wyborów samorządowych został prezydentem stolicy. Zarówno Trzaskowski jak i Marczułajtis startowali w wyborach do Sejmu w 2015 roku z okręgu nr 13. Obejmował on: miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. Snowboardzistka była pierwszym kandydatem na liście, spośród tych, którzy nie dostali się na Wiejską, a jednocześnie mieli największą liczbę głosów. Zdobyła ich wówczas aż 6899.