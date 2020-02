Jagna Marczułajtis-Walczak pokazała nagranie z niepełnosprawnym synem. "Szok i wzruszenie"

"Granice są po to, aby je przekraczać" - napisała w sieci Jagna Marczułajtis-Walczak. Posłanka PO opublikowała nagranie, na którym widać, jak jej niepełnosprawny syn pierwszy raz w życiu zjeżdżał na nartach.

"Granice są po to, aby je przekraczać" - skomentowała sytuację Marczułajtis-Walczak . I dodała: "da się". "Szok i wzruszenie!" - kontynuowała posłanka.

Wpis spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem. Dumnej matce gratulowali m.in. inni politycy. "Jesteś genialna" - napisała europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. "Jagna I love You & Your Son" - stwierdziła Izabela Leszczyna z PO.

Jagna Marczułajtis-Walczak w ubiegłorocznym wywiadzie przyznała, że początkowo zupełnie nie potrafiła pogodzić się z chorobą syna. - Całą zimę jeździłam z dzieckiem od lekarza do lekarza. Jeżdżąc, patrzyłam tylko z jakiego mostu zjechać, albo jak to zrobić żeby się zabić razem z tym dzieckiem, żeby po prostu już nie cierpiał on i ja - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".