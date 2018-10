Jagna Marczułajtis-Walczak wraca do Sejmu. Zastąpi Rafała Trzaskowskiego

Otrzymała najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych spośród kandydatów PO, którym nie udało się uzyskać mandatu posła. Po wyborach samorządowych zwolniło się miejsce w Sejmie dla Jagny Marczułajtis-Walczak.



Jagny Marczułajtis-Walczak w 2010 r. dostała się z listy PO do sejmiku małopolskiego. W 2011 r. została wybrana do Sejmu, ale już w 2015 r. nie udało się jej tego powtórzyć.

W tym roku byłej snowboardzistce nie udało się dostać do Rady Powiatu Krakowskiego (dostała 682 głosy), ale za to wróci na rok do Sejmu.