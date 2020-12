Ferie zimowe 2021. Narodowa kwarantanna i wyjazdy. Nowe zasady

Ferie zimowe w 2021 roku nie będą dla uczniów i rodziców najłatwiejsze. Od 28 grudnia do 17 stycznia będzie obowiązywać w Polsce kwarantanna narodowa. Obostrzenia wprowadziły też władze sąsiednich państw, a polski resort zdrowia wprowadza dodatkowe obostrzenia, które mają zniechęcić do wyjazdów nie tylko do innych regionów Polski, ale także za granicę.