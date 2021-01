Ferie w cieniu koronawirusa. Tłumy w Zakopanem i na molo w Sopocie

Ferie 2021. Górale szykują bojkot rządowych obostrzeń

Powodem bojkotu jest coraz trudniejsza sytuacja przedsiębiorców z Podhala. - Żyjemy z oszczędności, które się już kończą. Jesteśmy zmuszani do zwalniania pracowników, którzy zostają bez środków do życia - mówi w rozmowie z dziennikarzami podhala24.pl jeden z właścicieli pensjonatu w Zakopanem. - Chcą nas zmusić do wyprzedania własności, na którą pracowaliśmy całymi pokoleniami. Nie każdy jak sugerują ludzie ma po kilka mercedesów, żeby mieć co sprzedawać - dodaje.