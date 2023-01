To ten kraj stoi za atakiem na irańskie instalacje wojskowe? Doniesienia amerykańskich mediów

"WSJ": Izrael stoi za atakiem na irańskie instalacje wojskowe; Izrael: bez komentarza

Za atak dronów na instalacje wojskowe w Isfahanie, w trzecim co do wielkości mieście Iranu, jest odpowiedzialny Izrael - poinformował w niedzielę portal amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal", powołując się na źródła zastrzegające sobie anonimowość.