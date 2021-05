Fenomen Friza. Ekspertka wskazuje na ciekawe połączenie

Ponad 4 miliony subskrypcji i 3. miejsce wśród najpopularniejszych youtuberów w Polsce - kapitał Friza może robić wrażenie. Głos w sprawie internetowego celebryty zabrała w programie "Newsroom WP" dr Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. - To zdecydowanie bohater naszych czasów. Jednym z elementów, który zbudował jego popularność, było granie w Pokemon GO i robienie tego w warunkach spektakularnych, np. przy jeździe samochodem. To bardzo ciekawe połączenie - dziecięcości, infantylności z aspiracjami nastolatków i dorosłych ludzi do bogactwa, które Friz eksponuje. To pozornie dwa rozbieżne elementy. (…) To też element bardzo współczesnej kultury rozrywkowej. Czasami zapominamy, że rozrywka, w zasadzie już od 20 lat, z powodzeniem tworzona jest oddolnie, bez tradycyjnych kanałów telewizyjnych. (…) Ludzie z pewnym drygiem, pomysłem i poczuciem humoru są w stanie dziś tworzyć niesłychanie popularne kanały - powiedziała Chmielewska-Szlajfer.