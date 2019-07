Federaliści, lewicowcy, liberałowie. Oto nowe władze Unii

PiS ogłosił sukces negocjacji podczas Rady Europejskiej. Ale właściwie wszyscy nominowani do najwyższych stanowisk Unii to przedstawiciele odległych krajów - i ideologii.

Niemka na lewo od Merkel

Przewodniczącą Komisji Europejskiejskiej będzie Ursula von der Leyen. Była niemiecka minister obrony to polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i bliska sojuszniczka Angeli Merkel, ale jej poglądy plasują się na lewo od niemieckiej kanclerz. W przeciwieństwie do Merkel, jako była minister rodziny w jasny sposób poparła prawa LGBT i głosowała za legalizacją małżeństw homoseksualistów. Solidarnie za to broniła polityki migracyjnej kanclerz Merkel.

Liberał za Tuska

Mimo to, jak dowiedziała się WP, Michel był popierany przez Polskę i kraje Grupy Wyszehradzkiej. I właśnie zdolność do budowania kompromisów miała być jego największym atutem.

Hiszpan od dyplomacji

To, co z perspektywy PiS może być plusem to fakt, że Borrell nieufnie odnosi się do intencji Kremla. W maju dyplomata wywołał oburzenie w Moskwie po tym, jak nazwał Rosję "naszym starym wrogiem".