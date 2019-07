PiS chciał Belga na szefa Komisji. Ale z Niemki też jest zadowolony

Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej lobbowały za posadą szefa Komisji Europejskiej dla belgijskiego eks-premiera Charlesa Michela. Misja okazała się nieudana, ale politycy PiS przekonują, że nominowana na to miejsce Niemka Ursula von der Leyen też ma swoje atuty.

Jako liberał i zwolennik miękkiego podejścia do imigracji, Charles Michel nie wydaje się najbardziej oczywistym kandydatem dla rządu PiS. A jednak - jak mówią WP źródła w PiS - to właśnie za jego kandydaturą na szefa Komisji Europejskiej lobbowała Polska po tym, jak zablokowana została kandydatura Fransa Timmermansa.

W poniedziałek wieczorem Michel był gościem polskiej rezydencji w Brukseli, gdzie w towarzystwie delegacji państw wyszehradzkiej czwórki dogadywane były warunki poparcia dla Belga. Belg miał zgodzić się na pewne ustępstwa wobec państw regionu i umowa została zawarta. Ale poparcie czwórki nie wystarczyło, by przepchnąć jego kandydaturę i ostatecznie zamiast szefem Komisji Michel zastąpi Donalda Tuska jako przewodniczący Rady Europejskiej.

Nieoczywisty wybór

Dlaczego Polacy chcieli Michela? Zdaniem naszych rozmówców, jego zaletą była skłonność do kompromisu . No i fakt, że nie był Fransem Timmermansem. Polska delegacja wiedziała, że ma ograniczony wybór, dlatego gotowa była poprzeć nawet ideologicznie odległego kandydata.

Ursula też jest ok

- Paradoksalnie to może tak zadziałać. Von der Leyen będzie musiała udowodnić, że nie reprezentuje interesu Niemiec. Berlin jest zresztą mistrzem w rozgrywaniu europejskich gier z tylnego siedzenia. W Parlamencie rządził de facto sekretarz generalny Klaus Welle. W Komisji szarą eminencją był zastępca Junckera Martin Selmayr. Teraz czas Selmayra się kończy - mówi rozmówca WP.

- Ma zdrowe podejście do Rosji, jest bliską sojuszniczką Angeli Merkel , która przecież jest pragmatyczna i naszym wrogiem nie jest. Zresztą spodziewamy się, że po październikowych wyborach dojdzie między nami do resetu, bo Niemcy przekonają się, że nie jesteśmy tylko przejściowym fenomenem - zapowiada. Jak sugeruje, Polsce udało się też uzyskać "pewne obietnice" dotyczące rozkładu tek w przyszłej Komisji Europejskiej.

Incydent wybaczony

Rozmówca WP bagatelizuje przy tym incydent, do którego doszło w 2017 po wypowiedzi von der Leyen w talk-show w telewizji ZDF. Niemiecka minister obrony powiedziała wówczas, że Niemcy muszą "wspierać ten zdrowy demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce". W reakcji polski MSZ wezwał nawet do wyjaśnień niemieckiego attache wojskowego.

- Doszło po prostu do nieporozumienia. Niemiecki MSZ szybko nam to wyjaśnił i okazało się, że wypowiedź była zmanipulowana - zapewnia członek delegacji.

- To nie była najlepsza wypowiedź, ale nie oszukujmy się, tak samo myśli większość zachodnich polityków - przyznaje w rozmowie z WP Bartosz Kownacki, poseł PiS były wiceminister obrony. Mimo to, zapewnia że w kontaktach roboczych np. na forum NATO Niemka robiła dobre wrażenie.

- W niemieckiej polityce wyróżniała się trzeźwym spojrzeniem na Rosję i należała do tych, którzy popierali wzmacnianie NATO. To prawda, że Bundeswehra pod jej kierownictwem nadal ma swoje problemy, a wydatki nie wzrosły znacząco. Ale nie dlatego, że o to nie walczyła - ocenia polityk.