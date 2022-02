"FAZ": Pekin może pogrążyć Putina

Chiny są dużo ważniejszym partnerem dla Rosji niż na odwrót. Handel z Pekinem odpowiada za prawie jedną piątą rosyjskiego handlu zagranicznego. Dla Chin handel z Moskwą to zaledwie nieco ponad dwa procent. "Obie strony chętnie podkreślają, że Rosja jest jednym z najważniejszych dostawców surowców dla Chin. Pekin nie jest jednak uzależniony od swojego sąsiada" - pisze dziennik. Również eksport gazu do Chin to zaledwie ułamek ogółu eksportu tego surowca przez Rosję.