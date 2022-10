Fatalny błąd Rosjan. To zrobili, panikując na widok Ukraińców

To kolejna wpadka Rosjan na froncie i przykład głupoty żołnierzy armii Putina. Do sieci trafiło nagranie z frontu we wschodniej Ukrainie. W obwodzie donieckim żołnierze Putina pojawili się na drodze czołgu armii Kijowa. Do tak bliskiego spotkania doszło przypadkowo. Rosyjski wóz bojowy BMP IFV prawdopodobnie nie zauważył ukraińskiego oddziału, dlatego nerwowo zaczął "kręcić bączki", by na chwilę schronić się w zasłonie dymnej i spróbować uciec. Ukraińcy nie musieli nic robić. Wojskowi Zełenskiego ominowali wcześniej ten teren niemieckimi minami, co sprawiło, że Rosjanie w wyniku paniki najechali na jedną z nich, wysadzając się w powietrze. Radziecki sprzęt eksplodował i zajął się płomieniami. Ukraińcy słyną z udanych zasadzek, dlatego niewykluczone, że również tym razem czekali aż wróg popełni kardynalny błąd.