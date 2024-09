Fatalne skutki powodzi w Nysie. Nagranie z wnętrza szpitala

Przykre obrazki z Nysy. Szpital powiatowy został kompletnie zalany wskutek powodzi na Opolszczyźnie. Dzięki uprzejmości Dominiki Springer, udostępniamy nagrania z wnętrza budynku. Można zauważyć, jaką siłę miał żywioł, który tamtędy przeszedł. Do wyrzucenia jest wiele elementów szpitalnego wyposażenia, nie tylko łóżka i meble. Woda wdarła się m.in. na szpitalny oddział ratunkowy. W niektórych miejscach wciąż znajduje się woda, a na podłodze zalegają spore ilości błota. W krytycznym momencie władze szpitala zadecydowały o ewakuacji pacjentów i personelu. Szczególnie trudna była sytuacja kobiet w ciąży, które również musiały zostać przetransportowane w bezpieczniejsze miejsca. Do powodzi doszło przez zwiększenie zrzutu wody z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej, w związku z pęknięciem tamy w Stroniu Śląskim. To doprowadziło do tego, że woda zalała ulice Nysy i dostała się też do szpitala. Trwa szacowanie strat, które liczone są w milionach. Jak przekazała WP Dominika Springer, w szpitalu krytycznie potrzeba osuszaczy, pomp, środków do sprzątania lub wsparcia finansowego na ich zakup. Wpłat można dokonać w ramach organizowanej w sieci zbiórki.