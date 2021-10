Fatalne informacje. Rekord nowych zakażeń koronawirusem

Dla porównania w piątek wykrytych zostało 9387 zakażeń koronawirusem. COVID-19 przyczynił się tego dnia do śmierci kolejnych 102 pacjentów. - Mamy ok. 50 proc. więcej zakażeń koronawirusem w stosunku do ostatniego piątku - mówił tego dnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.