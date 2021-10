Będą kary za brak maseczki? "Polityka będzie bardziej dolegliwa"

Minister apelował ponadto, by zwracać uwagę tym, którzy nie przestrzegają restrykcji sanitarnych. - Zdaję sobie sprawę, że czasem reakcje po zwróceniu uwagi są mało akceptowalne, ale proszę pamiętać, że to świadczy o tej osobie, a my dbajmy o swoje bezpieczeństwo również w ten sposób - powiedział.