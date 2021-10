Oficjalnie: 3 miliony zakażeń koronawirusem od początku epidemii. Ile było ich naprawdę?

W związku z wywołanym przez epidemię kryzysem służby zdrowia doszło do tzw. zgonów nadmiarowych. Zmarło znacznie więcej osób, niż wynika to ze średniej wieloletniej w statystykach GUS. Zgonów nadmiarowych jest łącznie 140 tys. Po 20 miesiącach pandemii daje to Polsce drugie miejsce w Europie w tej tragicznej statystyce.