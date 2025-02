Farma fotowoltaiczna w Miłkowicach – pierwszy projekt OZE z udziałem Amazon w Polsce – produkuje już energię słoneczną!

Materiał sponsorowany przez Newseria

Według danych Bloomberg NEF, w 2024 r. Amazon był największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej w Polsce, a także piąty raz z rzędu na świecie .

. Projekty związane z OZE są częścią działań Amazon mających na celu umożliwienie korzystania z nowych źródeł energii bezemisyjnej i stanowią element szerszej strategii związanej z realizacją zobowiązań wynikających z Deklaracji Klimatycznej.

Amazon ogłosił, że farma fotowoltaiczna w Miłkowicach – będąca pierwszym projektem energii odnawialnej realizowanym przez firmę w Polsce – rozpoczęła swoją działalność. Amazon wsparł dotychczas w Polsce łącznie cztery projekty energii odnawialnej, w tym słoneczne i wiatrowe. Szacuje się, że łącznie dostarczą one ponad 140 megawatów (MW) mocy energii bezemisyjnej. Przykładowo wystarczyłoby to do zasilenia zapotrzebowania na energię elektryczną ponad 100 000 polskich domów rocznie.

Projekty słoneczne i wiatrowe, w które angażuje się Amazon stanowią strategiczną inicjatywę mającą finalnie na celu realizację zobowiązania zawartego w Deklaracji Klimatycznej, zgodnie z którym do 2040 r. wszystkie operacje firmy mają osiągnąć zerową emisję CO2 netto.

– Rozpoczęcie działalności farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach jest kamieniem milowym dla zrównoważonej działalności Amazon w Polsce. Ogromnym optymizmem napawa mnie fakt, że nasza firma bierze udział w projektach, które nie tylko pomagają zrównoważyć energią odnawialną wykorzystanie energii elektrycznej przez nasze operacje, ale także przyczyniają się do szerszych zmian w polskim sektorze energetycznym – komentuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon i członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce, dodaje jednocześnie – To przedsięwzięcie pokazuje, że globalne firmy mogą naprawdę pomagać lokalnym społecznościom poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorców i zmniejszanie zależność kraju od paliw kopalnych. Tego typu inwestycje stanowią fundament przyszłości, w której technologia i zrównoważony rozwój idą w parze.

Pozostałe projekty OZE z udziałem Amazon w Polsce obejmują elektrownie wiatrowe zlokalizowane w Jastrowiu i Okonku, a także instalację fotowoltaiczną na dachu zrobotyzowanego centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Wraz z elektrownią słoneczną w Miłkowicach, inicjatywy te podkreślają zaangażowanie Amazon w transformację energetyczną Polski i wspierają cele polskiego rządu w zakresie dekarbonizacji.

Amazon wspiera lokalne społeczności

W 2023 r. – czyli 7 lat przed pierwotnie założonym terminem – Amazon osiągnął swój cel związany z zasilaniem całej globalnej działalności w 100 proc. energią odnawialną. Zgodnie z danymi Bloomberg NEF, firma w 2024 r. piąty rok z rzędu była największym globalnym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej, wspierając już ponad 600 projektów OZE na całym świecie. Ich pełne uruchomienie pozwoli na generowanie ekwiwalentu energii odnawialnej wystarczającej do zasilenia 24,6 mln europejskich domów. Umowy na zakup energii odnawialnej, które podpisuje Amazon, nie tylko pomagają zrównoważyć energię zużywaną przez działalność operacyjną firmy, ale także zapewniają nowe źródła energii bezemisyjnej lokalnym społecznościom, w których mieszkają i pracują klienci, dostawcy, partnerzy handlowi i pracownicy Amazon. Wspierają one również lokalne firmy choćby przez tworzenie miejsc pracy, co częściowo wypełnia zobowiązanie Amazon do bycia bardziej zrównoważoną firmą.

Programy zrównoważonego rozwoju Amazon w Polsce

Umowy na zakup energii bezemisyjnej to tylko część szerszych działań Amazon na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. We wrześniu 2024 r. Amazon uruchomił w naszym kraju program Climate Pledge Friendly, który ułatwia klientom odkrywanie i kupowanie zrównoważonych produktów na Amazon.pl. Polacy mogą teraz wybierać spośród ponad 65 000 produktów, które cechuje m.in.: wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu, zawartość składników organicznych, wykorzystanie bezpieczniejszych substancji chemicznych oraz większa efektywność energetyczna w porównaniu z podobnymi produktami. Ponadto Amazon – w ramach sklepu Napraw to sam, dostępnego na Amazon.pl – zachęca do tego, by nie pozbywać się ulubionych ubrań czy artykułów gospodarstwa domowego, które dzięki prostej renowacji mogą posłużyć jeszcze wiele lat.

– W Amazon stoimy za ideą dawania rzeczom drugiego życia. Uruchomiony w 2024 r. sklep Napraw to sam pomaga naszym klientom wydłużyć żywotność produktów poprzez łatwy dostęp do gotowych zestawów naprawczych – komentuje Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

Rozwiązania oparte na przyrodzie to obszar, w którym firmy mogą dokonać zmian na dużą skalę, stąd rosnące zaangażowanie Amazon w zrównoważony rozwój w Polsce. W 2025 r. światowy lider e-commerce i jednocześnie jedna z największych na świecie firm technologicznych ogłosi pierwszy polski projekt realizowany w ramach globalnego funduszu Right Now Climate Fund (RNCF). Firma planuje przeznaczyć ok. 3,8 mln zł na inicjatywę, której celem będzie odbudowa i ochrona naturalnych ekosystemów. Projekt przyniesie korzyści nie tylko przyrodzie, ale też lokalnym społecznościom.

O Amazon

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W latach 2012-2023 firma zainwestowała w naszym kraju ponad 30 mld zł, tworząc m.in. 11 centrów logistycznych, biura korporacyjne, Amazon Web Services (AWS), Centra Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland) oraz działalność sklepu Amazon.pl. Rozwój firmy przyczynił się do stworzenia około 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz wzrostu polskiego PKB o ponad 31 mld zł. Od marca 2021 roku, gdy uruchomiony został Amazon.pl, firma koncentruje się na zapewnieniu klientom jeszcze szerszego wyboru produktów dostępnych w świetnych cenach i z wygodną, szybką dostawą.

Polska jest dla Amazon ważnym ośrodkiem rozwoju nowych technologii. Od czasu pierwszej inwestycji w kraju, zakupu gdańskiego start upu IVONA Software w 2012 r., polskie zespoły firmy zajmują się tworzeniem wielu popularnych na całym świecie technologii, takich jak, Alexa, Polly, Kindle czy smart home security pod marką Ring.

U podłoża wszystkich inwestycji Amazon są zawsze te same cele: być najbardziej zorientowaną na klienta firmą, najlepszym pracodawcą i najbezpieczniejszym miejscem pracy na świecie. Nie byłoby to możliwie bez pionierskich technologii i sztucznej inteligencji, które Amazon rozwija od początku swojej działalności na świecie i w Polsce.

