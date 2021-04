Fani Krzysztofa Krawczyka chcą pomóc przy jego nagrobku

- Zgłosili się do nas ludzie, przyjaciele i fani Krawczyka, którzy chcą sfinansować pomnik. To są kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – powiedział "Super Expressowi" Andrzej Kosmala, menedżer i przyjaciel zmarłego piosenkarza.

Krzysztof Krawczyk Źródło: Wikimedia Commons , Fot: januarybratek