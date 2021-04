Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. List od prezydenta Andrzeja Dudy

List od prezydenta Andrzeja Dudy

Jego piosenki znają na pamięć miliony Polaków. Wpadających w ucho melodii zebrało się tak wiele, że nawet tych najważniejszych nie sposób wymienić jednym tchem. Wykonywane przez Krzysztofa Krawczyka utwory wciąż zdobywają serca nowych słuchaczy. Łączyły i nadal łączą całe pokolenia . Pierwsze przeboje wykonywał razem z Trubadurami, wniósł do tego zespołu swój unikalny talent i niespożytą energię. Ogromną charyzmą osobistą i sceniczną, przyciągał także w projektach solowych.

Umiejętnie łączył światowe trendy muzyki popularnej z polskim folklorem i tradycją. Zawsze podążał z duchem czasu. Przekraczał muzyczne gatunki. Był otwarty na nowe wyzwania. Zapraszał do współpracy młodszych od siebie artystów. Pokazywał im jak ważne jest, by słuchacz mógł dostrzec osobisty stosunek artysty do prezentowanych utworów, radość z ich wykonywania oraz szacunek dla publiczności. Śpiewał o zwyczajnych ludziach o ich marzeniach i codziennych troskach. Przez długie lata aktywności zawodowej dowiódł, że znakomita warsztatowo i dojrzała muzyka popularna ma swoje miejsce w kulturze narodowej. Mimo wielkiej sławy pozostał sobą. Wiernym przyjacielem i kolegą. Dobrym życzliwym sąsiadem, wrażliwym serdecznym człowiekiem.".