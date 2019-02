Fałszywe konto Aleksandry Dulkiewicz. Niemieckie napisy w tle

"Konto na Twitterze nie jest oficjalnym kontem p.o. prezydent Gdańska" - oświadcza zespół prasowy miasta Gdańska. Urząd prosi o "traktowanie profilu jako tzw. fejkowego". Sprawa została zgłoszona do administratora.

Końcówka kampanii

Niemieckie napisy nawiązują do polskiej nazwy stowarzyszenia "Wszystko dla Gdańska" z którego Dulkiewicz startuje w przedterminowych wyborach w Gdańsku. Poza nią o fotel prezydenta walczą Grzegorz Braun oraz Marek Skiba. Mieszkańcy pójdą do urn w niedzielę. Głosowanie rozpocznie się o 7, skończy o 21. Aby zwyciężyć, należy zdobyć 50 proc. ważnych głosów. Około 340 tysięcy osób może wybrać swojego przedstawiciela.

Niebezpieczna przesyłka

Powstanie fałszywego konta w internecie, to nie pierwszy incydent w gdańskiej kampanii. Pod koniec stycznia do urzędu miasta przyszła paczka zaadresowana do Aleksandry Dulkiewicz. W środku znalazł się list z pogróżkami pozbawienia życia. Do korespondencji załączono biały proszek. Substancję zabezpieczyły służby. Sprawą zajęła się prokuratura.