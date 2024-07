Fala upałów w Grecji. Akropol zamknięty w południe

Potężne upały w Grecji. Agencja AP udostępniła nagranie z Aten, gdzie turyści muszą liczyć się z pewnymi obostrzeniami w związku z tak wysokimi temperaturami. Od wtorku greckie Ministerstwo Kultury nakazało zamknięcie Akropolu na kilka godzin od południa do odwołania. Na nagraniu widać, że dla odwiedzających rozdawana jest zimna woda przez pracowników Czerwonego Krzyża, a także ulotki, dzięki którym można dowiedzieć się, jak radzić sobie z upałami powyżej 40 stopni Celsjusza, by nie dostać udaru czy zawału serca. - Upał jest niewiarygodny. Musisz się nawadniać, przyjmować płyny. Miejmy nadzieję, że przetrwam w taką pogodę. - Przyjechałem tu zaledwie dziesięć minut i już czuję, że jest bardzo gorąco. Zaledwie po dziesięciu minutach już czuję okropny skwar - mówili turyści przed kamerą AP. Gorące powietrze znad Afryki pozostanie w Grecji przez kilka kolejnych dni, a przynajmniej do niedzieli. Fala upałów osiągnie szczyt w środę i czwartek, gdy to temperatury mają osiągnąć 43 stopnie Celsjusza. Turyści mający nadzieję odwiedzić świątynię Partenon na szczycie Akropolu ustawili się w kolejce wcześnie rano, aby pokonać najgorsze upały, ponieważ od godziny 12 do 17 zwiedzanie jest zabronione.