Fala procesów po filmie TVP. Komornik nie może doręczyć pozwów Latkowskiemu

W komentarzu przesłanym Wirtualnej Polsce Latkowski twierdzi, że nie odbiera pozwów, ponieważ są one nieprawidłowo doręczane. "Zapewniam, że jeśli docierają do mnie prawidłowo dostarczone pozwy, to je odbieram. Jako dziennikarz powinieneś raczej protestować przeciwko zasypywaniu pozwami innego dziennikarza i redakcje. Zapraszam we wrześniu na jeden z procesów. Może wtedy zobaczysz, jak mnie próbowano kupować przy temacie Zatoki Sztuki, tej opisywanej w filmie "Nic się nie stało" i jak zareagowałem – nie dałem się skorumpować" – czytamy w mejlu od Latkowskiego.