Sylwester Latkowski odpowiada celebrytom. "Nie boję się ich pozwów. Są nowi świadkowie"

Sylwester Latkowski, twórca filmu "Nic się nie stało" odpowiada celebrytom, którzy w reakcji na premierę zamierzają pozwać go do sądu. - To oni będą kasować swoje posty - ripostuje. Twierdzi przy tym, że nie obawia się pozwów sądowych.

Film "Nic się nie stało". Sylwester Latkowski odpowiada celebrytom, którzy zamierzają pozwać go do sądu (PAP)