Fala oburzenia w Polsce. Poszło o prezent Macrona dla papieża

Ostrzej sprawę stawiali prawicowi publicyści. "Czytelnia Akademicka we Lwowie powstała w 1867 r., zatem ukradli to dzieło albo Niemcy, albo Ruscy albo któraś z francuskich jednostek Waffen-SS. Tak czy owak gratulacje dla prezydenta Macrona za paserstwo" - czytamy we wpisie Stanisława Janeckiego z TVP Info.