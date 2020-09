ekoWyzwanie 39 min. temu

1 z 6 Fakty o śmieciach, o których mogłeś nie wiedzieć Ile rozkłada się plastikowa butelka?

Plastik to zmora naszych czasów. Pełne plastiku są lasy i oceany, tymczasem plastikowa butelka po napoju może rozkładać się od 100 nawet do 1000 lat! Dla uproszczenia na grafice podaliśmy uśrednioną wartość 500 lat. Dlatego tak ważne jest, by recyklingować plastikowe butelki. A najlepiej w ogóle używać szkła albo przestawić się na wielorazowe opakowania