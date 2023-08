Fakt o Mejzie: Samochodu nie ma, ale benzynę wyjeździł

To 89 zł dziennie. Wychodzi więc na to, że poseł Mejza każdego dnia zużywa około 10 litrów benzyny. Sprawa jest zagadkowa, bo polityk w najnowszym oświadczeniu majątkowym nie wskazał, aby posiadał samochód. W rozliczeniu ryczałtu napisał, że wynajął samochód za 1476 zł, ale nie wiadomo, czy to tym pojazdem wyjeździł całą kilometrówkę i wydaje się mało prawdopodobne, żeby za taką kwotę mógł korzystać z samochodu przez rok - pisze "Fakt".