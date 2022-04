"Fakt": Były oficer alarmuje. Putin upchnął szpiegów w Polsce

Rosyjska praktyka może być wykorzystana również w przypadku Polski. - Obawiam się, że w Polsce jest wielu takich przedsiębiorców. To jest zjawisko powszechne, bo w warunkach globalizacji nie można zabronić działać biznesowi. Można się temu biznesowi przyglądać, ale to jest trudne. Cel założenia jakiejś firmy, nawet dobrze prosperującej, to jest po prostu legalizacja obecności. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca od razu jest agentem FSB. Z różnych przyczyn się tu wycofują. Ale niestety, jeśli przyjdzie co do czego, to istnieje duża możliwość, że zostaną oni "poproszeni", albo mają u siebie takich ludzi, którzy będą pracować dla wywiadu rosyjskiego – dodaje Cheda.