"Fajnie, że się zebraliśmy jako Polacy". Mieszkańcy Warszawy o wynikach wyborów

Co Polacy sądzą o pierwszych sondażowych wynikach wyborów parlamentarnych? Spytaliśmy o to mieszkańców Warszawy. - Wreszcie demokracja zwyciężyła - mówi jeden z mieszkańców, komentując wysoką frekwencję w wyborach. - Cieszymy się, bardzo się cieszymy - powiedziały młode kobiety. - Jest tak, jak miało być - dodał towarzyszący im mężczyzna. - Myślałem, że Konfederacja lepiej sobie poradzi, ale ten wynik mi odpowiada - dodał. - Ja miałam nadzieję, że Lewica będzie miała więcej, ale jeszcze zobaczymy, jutro, pojutrze - dodała. - Miło byłoby, gdybyśmy przerwali tę monowładzę. Stało się coś, co troszkę ruszy ospałe tryby, w których jesteśmy - powiedział kolejny rozmówca w sondzie WP. - Fajnie, że się zebraliśmy jako Polacy, ale kłopot jest taki, że w dalszym ciągu jest to, co jest. - Bardzo dobrze, że PiS wygrał, tylko żeby wygrał, żeby nie szukał wspólników od Biedronia - ocenia wyborca partii rządzącej.

