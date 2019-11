WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 4 exposełukasz mężykmarian banaśAgata Szczęśniak Natalia Durman 26 min. temu Expose Mateusza Morawieckiego. W Sejmie był Marian Banaś. "Jeden z bardziej komediowych momentów" Szek NIK Marian Banaś klaskał, gdy premier mówił, że trzeba uszczelniać podatki. - To jeden z bardziej komediowych momentów tego expose.... Rozwiń Może tak wentylem był Marian Banaś … Rozwiń Transkrypcja: Może tak wentylem był Marian Banaś Klatka u wtedy kiedy premiera Trzeba uszczelniać podać Trzeba bardziej komedia geologiczny Jak głosował weryfikuje się za mnie no tak Wszystkie kamery poszło na Mariana banasia kiedy była mowa uszczelnia No i niektórzy zwrócili na to jak reagował Zbigniew Ziobro niektórzy mówili że to jest mi smutno Polityka tego rządu że Gowin klaskał ale się nie Jaka sytuacja jest w tej chwili przy tym Nie takie rzeczywiście Zamyślony po Na pewno jest niezłe sytuacja po rozum Frakcje Jarosława Która Wykorzystuj To co W wyborach tych I próbuje ubrać tyle ile się da Dzisiaj będziemy mieć głosowanie ważne bezprawie W sprawie limitu 30 krotności I tam logicznym torbę z malutkim Frakcja Jarosława Gowina No i Tata mówi że wie Zagłosuj jedno Robię ale nie mogłam nie powie ale na razie nam nie powie właśnie po to żeby to będą głosować za odesłanie do komisji To jest dla mnie Że jeżeli podzieli jedną Żeby nie odrzucać pierwszą literę k pracowitą Marcelina Zawisza Magdalena Po komisji Pracuj Źle mi się to po stronie lewicy dosyć się racjonalny rozwiązanie Część publicysty Sympatyzuje z rodziną Michał sutowski czy Czy mówić i Gazety Wyborczej niektórzy sugerowali że jakby jest im bliski Taka filozofia żeby