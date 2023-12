Exposé Donalda Tuska. Generał ocenia słowa premiera o bezpieczeństwie

"NATO to nie tylko Stany Zjednoczone"

- Pierwszy to kolektywna obrona. Nie można w Europie szukać wrogów. NATO to nie tylko Stany Zjednoczone. Za rządów PiS padały głosy, że jeśli mamy ściągać żołnierzy to tylko z USA, byle nie z Niemiec. To był błąd - mówi WP gen. Roman Polko.