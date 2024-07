"Ewidentny dowód". Hermeliński reaguje po liście Kaczyńskiego

Były szef PKW Wojciech Hermeliński w rozmowie z WP nie widzi możliwości powrotu do sprawozdania z 2019 roku, ale pierwszy raz otwarcie przyznaje, że jego zdaniem list Kaczyńskiego do Ziobry powinien zostać wzięty pod uwagę w ocenie sprawozdania z 2023 roku. Dodaje, że to "ewidentny dowód" w sprawie użycia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na cele kampanijne. - PKW powinna potraktować wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię jako ewidentnie naruszające fundusz wyborczy. Trudno sobie wyobrazić, że mogłaby zamknąć na to oczy - podkreśla.