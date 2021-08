Ewakuacja z Afganistanu. Nowe informacje

To już kolejny samolot, który przyleciał do Polski w ramach ewakuacji osób z Afganistanu. Samolot wylądował na warszawskim lotnisku Chopina ok. godz. 00.20 - wynika z danych serwisu Flightradar24. Z zapisu lotu można wyczytać, że leciał z Navoiy w Uzbekistanie z międzylądowaniem w gruzińskim Tbilisi.