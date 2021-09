Ewakuacja z Afganistanu. Do Niemiec przylecieli też przestępcy

Najpierw deportacja, potem – ewakuacja

W sumie cztery z ewakuowanych do Niemiec osób były kilka lat temu deportowane z Niemiec do Afganistanu. Według agencji dpa, oprócz przestępców, do Niemiec przyleciały również osoby, których nazwiska już pojawiły się we wspólnym rządowo-federalnym centrum antyterrorystycznym. Dwóch przestępców trafiło do zakładu karnego na podstawie otwartych nakazów aresztowania, powiedział zapytany o to rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Steve Alter. Dwóch innych Afgańczyków "nadal znajduje się pod nadzorem władz".