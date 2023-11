Ewakuacja na lotnisku w Warszawie. "Dym w kokpicie"

- Zadysponowano lotniskową straż pożarną, która zabezpieczyła samolot. Ruch na lotnisku został wstrzymany na około 10-15 minut. Około godziny 8:00 wszystko wróciło do normy. Alarm został odwołany - podkreślił. Piotr Rudzki dodał, że gdy doszło do zdarzenia, maszynę przygotowywano do startu.