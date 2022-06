Ewakuacja autobusu z Wrocławia. Ludzie wpadli w panikę

Policja podkreśla, że gaz pieprzowy to popularny w Polsce środek do samoobrony. Można z niego jednak korzystać w uzasadnionych sytuacjach, a przykład z Oławy pokazuje też, że należy pilnować, aby małoletni nie mieli do niego dostępu. - Nieuzasadnione użycie go może wiązać się z poważnymi konsekwencjami i sankcjami karnymi - dodaje st. asp. Polerowicz.