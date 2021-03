Ewa Kuklińska: "Skandal ze szczepieniem". Rzecznik Praw Pacjenta zareagował

Ewa Kuklińska napisała w mediach społecznościowych, że w ostatniej chwili zmieniono jej termin i miejsce szczepienia. Mieszkająca w Warszawie aktorka i piosenkarka dowiedziała się z otrzymanej wiadomości, że za 30 minut ma stawić się na przyjęcie szczepionki w…Szczecinie. O komentarz do tej sytuacji w programie "Newsroom" WP pytany był Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. – Faktycznie to dość dziwne. W takich sytuacjach zachęcam do tego, żeby zgłasza każdy taki przypadek do biura Rzecznika Praw Pacjenta lub na infolinię 989 (…). Ten przypadek wymaga wyjaśnienia, być może jest to indywidualny błąd danej placówki medycznej – mówił. Zapewnił też, że każda tego rodzaju sytuacja zostanie wyjaśniona. – Już za chwilę po naszej rozmowie zapytam się, czy już taka informacja do nas trafiła. Jeżeli nie, to oczywiście sprawdzimy to i wyjaśnimy – dodawał.

