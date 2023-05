Eurowizja 2023. Kiedy finał? Wielkie święto muzyki już niebawem

Lista krajów oraz szczegółowe zasady dotyczące oddawania głosów zostały opublikowane przez organizatorów Eurowizji. Jak wyjaśniają, w tym roku decyzja o tym, którzy artyści awansują do ścisłego finału, będzie w stu procentach należeć do widzów, a nie - jak dotychczas - do profesjonalnego jury oraz osób głosujących. Dodatkowo w Wielkim Finale głosować będą mogli mieszkańcy krajów nieuczestniczących w wydarzeniu.