Z Eurowizji na front. Oleg Psiuk, wokalista Kalush Orchestra wraca do okopów

Zgodnie z obowiązującym obecnie w Ukrainie prawem, wszystkim mężczyznom w wieku 18-60 lat zabrania się opuszczania kraju i wzywa się do wstąpienia do wojska lub wspierania działań wojennych. Dlatego cała męska grupa — która otrzymała specjalne pozwolenie na opuszczenie kraju w celu wzięcia udziału w zawodach — otrzymała rozkaz powrotu do domu, do swojego rozdartego wojną kraju. Raptem dwa dni wcześniej, sześcioosobowy zespół zwyciężył Eurowizję piosenką "Stefania" we włoskim Turynie.