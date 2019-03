Europoseł PiS wyzywa Ewę Kopacz na pojedynek. Chce debaty "także po angielsku lub niemiecku"

Zdzisław Krasnodębski chce zmierzyć się z Ewą Kopacz. Wszystko wskazuje na to, ze może być jego rywalką w wyborach do europarlamentu w Wielkopolsce. Mamy komentarz byłej premier.

Jeśli Ewa Kopacz przyjmie propozycję Schetyny, jej rywalem będzie europoseł Zdzisław Krasnodębski, lider listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce. Polityk odniósł sie do tego w sieci.

"Proponuję debatę ( także po angielsku lub niemiecku) o polityce europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego" - czytamy we wpisie Krasnodębskiego. "Chętnie zmierzę się z konkurentami z listy Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce na europejskość" - dodał polityk.

Co na to sama zainteresowana? - Decyzja w sprawie tego, z jakiego okręgu będę kandydować, zapadnie dopiero dzisiaj na zarządzie krajowym, więc zostawmy na razie moją odpowiedź w tej sprawie - mówi Ewa Kopacz w rozmowie z Wirtualną Polską. - Nie będę uciekać od debat - dodała była premier, ale nie doprecyzowała, czy nie będzie również unikać debat w języku angielskim lub niemieckim tak jak to proponuje Krasnodębski.