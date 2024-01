"Europo, obudź się". Dramatyczny apel prezydenta Finlandii

- Europa musi się obudzić - podkreślił Niinisto. - Inwestowanie w produkcję broni jest konieczne nie tylko po to, by móc bronić się w razie potrzeby, ale by pokazać, że Europa jest silna - dodał. Zaznaczył przy tym, że chodzi o "silną Europę nie na wojnę, ale by zagwarantować pokój".