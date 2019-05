Europejskie Centrum Solidarności było partnerem Marszu Równości? Wiceminister reaguje

Trwa burza wokół profanacji, jakiej dopuścili się uczestnicy Marszu Równości w Gdańsku. "Jak pan tłumaczy zgodność misji, do realizacji której zostało powołane ECS, z partnerowaniem tego typu imprezie?" - pyta dyrektora instytucji wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Portal wpolityce.pl dotarł do listu, jaki wiceminister kultury Jarosław Sellin wysłał do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego. O co chodzi w całej sprawie?