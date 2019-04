Europejskie Centrum Solidarności bez Solidarności. Związek wycofał zgodę na używanie loga "S"

Zgodnie z zapowiedzią Piotra Dudy, "Solidarność" wycofała zgodę na używanie loga związku przez Europejskie Centrum Solidarności. "Solidarność jest dla wszystkich" - skomentowała ten fakt prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Odwołując się do posiadanych przez Związek autorskich praw majątkowych do logo NSZZ 'Solidarność' (przekazane przez autora Jerzego Janiszewskiego) oraz mając na względzie związanie wartościami zapisanymi w statucie, na straży których stoi cała nasza organizacja, jak i każdy jej członek z osobna, zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem Związku" - takiej treści list otrzymał od zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Tadeusza Majchrowicza szef Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski. Związek zabrania używania loga "S" tej instytucji. Wyjątkiem jest wystawa stała i związane z nią materiały.

- Europejskie Centrum Solidarności to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć, dzieli. Do odwołania zawieszamy naszych przedstawicieli w pracach Rady i Rady Historycznej tej instytucji - napisał w lutym Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej do dyrektora ECS.