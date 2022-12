Europejczycy odwracają się od Ukrainy. Winna inflacja?

Uchodźcy z Ukrainy

Według sondażu ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) nadal chce, by w ich kraju byli przyjmowani ukraińscy uchodźcy. Najbardziej otwarta jest Hiszpania - 89 proc. ankietowanych było "za". W Niemczech gotowość do przyjmowania uchodźców spadła z 86 proc. w marcu do 74 proc. we wrześniu, w Polsce zaś z 83 do 73 proc.