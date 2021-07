1 z 7 Tragiczny bilans powodzi w zachodniej Europie

Do co najmniej 133 wzrosła w sobotę liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Niemczech. Tylko w Nadrenii-Palatynacie zginęło 90 osób – podają agencje. To o 27 więcej, niż informowano dzień wcześniej. Z kolei według danych MSW po ataku żywiołu w Nadrenii Północnej-Westfalii nie żyją co najmniej 43 osoby.